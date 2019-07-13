Лаки для паркета и пола

Один из самых востребованных способов устройства напольного покрытия — паркет. Он придает помещению роскошный вид и органично дополняет любое интерьерное решение. Для того чтобы паркет служил долго и радовал владельцев красотой и элегантностью, за ним следует тщательно ухаживать. Поддержать презентабельный вид напольного покрытия поможет профессиональный лак для паркета и пола.

Разновидности лаков

При корректной эксплуатации паркет имеет длительный срок эксплуатационной пригодности. Однако со временем напольное покрытие утрачивает свои качества. Оно становится менее устойчивым к истиранию. Сопротивляемость к механической нагрузке также уменьшается.

Кроме того, паркетное покрытие, как правило, остается уязвимым перед интенсивным ультрафиолетовым излучением. Под воздействием солнца краски орнамента тускнеют.

Между тем, можно сохранить привлекательный вид паркетного узора. Достаточно купить лак для паркета и пола, чтобы защитить дорогостоящую конструкцию от разрушающего воздействия негативных внешних факторов.

Но лак имеет не только защитную функцию. Благодаря ему орнамент кажется более выразительным и ярким. Многие лаки наделены эффектом глянцевости, что придает покрытию приятный блеск.

Преимущества паркетных лаков на водной основе

Итак, защитный лак — это не что иное, как финишное покрытие. Сразу после нанесения он формирует достаточно твердую пленку на всей площади помещения благодаря процессу полимеризации. В результате износостойкость покрытия существенно увеличивается.

Лаки различаются по своему составу. Они могут включать разнообразные пигментные добавки, присадки или растворители. Специалисты различают лаки по степени летучести и вязкости. Кроме того, важный показатель паркетного лака — степень глянца.

Наиболее востребованы у потребителей паркетные лаки на водной основе. Их преимущество составляет отсутствие раздражающего запаха и скорость высыхания.

В интернет-магазине Lekiwood представлена коллекция полиуретановых паркетных лаков на водной основе с керамическими добавками:

Arboritec Classic+ matt;

Arboritec Classic+ Х-matt;

Arboritec Compo Avenue;

Arboritec Genuine;

Arboritec Genuine Naked;

Arboritec Select;

Arboritec UVElite (с эффектом Уф-отверждения).

Каждый из вышеперечисленных продуктов обеспечивает высокую степень адгезии с покрытием и отличается влагостойкостью.

Где купить лак для пола в Харькове

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